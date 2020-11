L’agenda, ricchissima, del Web Marketing Festival 2020 dà ampio spazio a una riflessione sul cambiamento digitale e sociale

Al via il Web Marketing Festival 2020, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale. Il motto è “We Make Future”, che, per chi non sapesse l’inglese, significa: siamo noi a costruire il futuro. Tre giorni, dal 19 al 21 novembre di un format innovativo, che unirà la formazione online della nuova piattaforma ibrida.io alle otto trasmissioni televisive del Mainstage, trasmesse in diretta streaming in tutta Italia dal Palacongressi di Rimini.

Il Web Marketing Festival (WMF) vuole contribuire al rilancio del nostro Paese alle prese con il Coronavirus. Diverse le proposte in cantiere riguardo ai settori dell’innovazione e della comunicazione, per supportare l’Italia in un periodo così difficile.

Web Marketing Festival 2020

Questa edizione del WMF promette circa 157 ore di live con il coinvolgimento di oltre 600 speaker e ospiti da tutto il mondo. Questi interverranno all’interno delle più di 60 sale formative virtuali sulla piattaforma del WMF e sul palco principale. Un vero e proprio studio televisivo che accoglierà palinsesti tematici e talk show, toccando i temi più caldi dell’attualità, dell’innovazione e del suo impatto sulla società.

I conduttore delle trasmissioni del Mainstage saranno Cosmano Lombardo – CEO di Search On Media Group e Ideatore del WMF – Diletta Leotta (il 19 novembre) e Giorgia Rossi (dal 20 novembre). Attesi molti grandi ospiti istituzionali: il Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri Manlio Di Stefano, la Sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Francesca Puglisi, Laura Moro del MiBACT, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, l’Assessore a Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano Roberta Cocco.

Ma non è finita. Attesi anche noti volti del giornalismo: Andrea Scanzi, il Presidente RAI Marcello Foa, Federica Angeli di Repubblica, Lirio Abbate e Floriana Bulfon.

In collegamento sul Mainstage anche Giuseppe Civati, Domenico Lucano, i coniugi Regeni, l’attivista Siyabulela Mandela, Luisa Impastato, il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta, l’infettivologo Matteo Bassetti, il portavoce di ASviS Enrico Giovannini e personaggi del mondo del cinema come Alessandro Borghi.

Il palinsesto

Il palinsesto del Mainstage e il parterre di tutti gli ospiti che interverranno al WMF sono disponibili sul sito del Festival a a questo link.“Il momento più delicato della nostra storia recente sta rivelando al mondo intero l’importanza dei pilastri su cui costruire la società del presente e del futuro”, ha spiegato Cosmano Lombardo, Ceo di Search On Media Group e Ideatore del WMF. “Con questa nuova tre giorni, ancora una volta e per l’ottavo anno, riuniremo istituzioni, le comunità internazionali di innovatori e i cittadini che ogni giorno si adoperano per contribuire all’evoluzione e al rafforzamento di questi stessi pilastri fondamentali per lo sviluppo e il miglioramento della realtà in cui viviamo: la ricerca, l’istruzione, la sanità, la cultura, il digitale, la robotica, l’intelligenza artificiale. La convergenza di questi temi, uniti a doppio filo sotto il segno dell’innovazione digitale e sociale, si riflette con forza sull’agenda e sulla mission del WMF, un acceleratore di innovazione e uno strumento di riflessione, analisi, confronto al servizio della società.

E ancora: “Nell’epoca in cui si parla di Repubblica Digitale, abbiamo scoperto che in realtà sarebbe il caso di adoperarsi in modo coordinato per costruire una Repubblica Funzionante. Speriamo che il nostro lavoro possa essere utile anche in questa direzione”.

Il comunicato stampa con tutte le informazioni e con il programma del WMF2020 è disponibile a questo link. La diretta live di tutte le trasmissioni del Mainstage è invece disponibile sul sito del WMF.