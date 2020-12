A gennaio 2021 avranno inizio i saldi invernali, ma nel rispetto delle norme anti Covid: Federmoda ha annunciato il calendario regione per regione.

I saldi invernali stanno arrivando. Il calendario regione per regione è stato reso noto da Federmoda e Confcommercio in base alle disposizioni regionali. Non è da escludere, tuttavia, che eventuali disposizioni del Governo possano generare dei cambiamenti. Le compere a prezzi convenienti di gennaio, infatti, saranno condizionate dal Coronavirus.

L’obiettivo è di permettere che si possa accedere ai negozi evitando assembramenti come quelli di domenica 13 dicembre.

I saldi invernali 2021

I commercianti sperano di potere risollevare le proprie casse, dopo avere a lungo registrato gravi danni economici a causa degli stop legati all’emergenza Coronavirus, proprio tramite i saldi invernali. Il settore moda è stato uno dei più penalizzati, soprattutto nel corso del primo lockdown. Il Governo, da parte sua, intende favorire tale processo, ad esempio tramite il Cashback.

Via libera, dunque, ai saldi invernali, ma nel rispetto delle norme di restrizione. Tra gli obblighi quello di mantenere il distanziamento e di indossare la mascherina, sia per i dipendenti che per i clienti, anche nel camerino. Non dovrà inoltre essere superato il numero massimo di persone consentite all’interno degli esercizi commerciali.

Il calendario

Le prime regioni a dare inizio ai saldi saranno Valle d’Aosta, Molise, Campania e Sicilia.

Gli ultimi, invece, saranno i Comuni turistici della Provincia di Bolzano. Di seguito il calendario completo regione per regione.