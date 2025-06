Un’intervista per parlare di una love story finita e di un presunto flirt. É quella ad Elena Barolo, attrice di CentoVetrine che gli italiani hanno seguito nel corso del reality The Couple condotto da Ilary Blasi: ospite della puntata de La Volta Buona andata in onda il 26 giugno, la Barolo si è confessata davanti a Caterina Balivo rispondendo alle sue domande e svelando alcuni retroscena riguardanti la sua vita privata ma anche la sua partecipazione al reality chiuso prima del previsto a causa dei bassi ascolti.

Ecco che cos’ha confessato.

Elena Barolo a La Volta Buona, la verità sul presunto flirt

In seguito alla diffusione di rumors e gossip relativi ad un presunto legame con Spinalbese, Elena Barolo ha detto la sua intervenendo in diretta televisiva su Rai 1 a La Volta Buona. Interpellata da Caterina Balivo, l’attrice di CentoVetrine ha replicato al gossip che in questi giorni la vede protagonista in merito all’ipotesi di un flirt con l’ex compagno di Belen Rodriguez. La conoscenza tra i due è avvenuta proprio in occasione del reality The Couple.

Anzitutto Elena Barolo ha annunciato che la sua storia con Alessandro Martorana è giunta al termine: “Non sono più fidanzata, l’ho lasciato dopo 13 anni e ora voglio stare un po’ single, perché altrimenti due pal.e. L’amore può finire ed è finito, ogni cosa bella può finire e questa cosa bella purtroppo è finita”. Aggiungendo che la separazione è avvenuta in maniera serena: “Ci siamo lasciati benissimo e siamo rimasti buoni amici. La decisione l’ho presa io, perché si sa che nove volte su dieci sono le donne a prendere questa decisione. Il nostro amore è stato come una candela che piano piano si è consumata”.

Infine ha rivelato la verità sul presunto flirt con Spinalbese: “Io e Antonino? Siamo molto amici, in quella casa abbiamo creato un bel gruppo. È solo un’amicizia, guarda come mi fa bene i capelli? È un gran figo, questo non posso negarlo, ma ci vediamo sempre in gruppo, tutti insieme”. Insomma, una smentita ai rumors circolanti.