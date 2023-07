Elenoire Ferruzzi "incinta" indigna i fan della rete: il messaggio

Elenoire Ferruzzi ha postato una foto in cui la si vede con un pancione finto da donna incinta ma a indignare la rete è stato soprattutto il post che lei ha scritto sui social.

Elenoire Ferruzzi si mostra incinta: è bufera

Elenoire Ferruzzi ha scatenato una vera e propria bufera in rete mostrandosi con un pancione finto e scrivendo nella didascalia all’immagine: “Ora posso renderlo pubblico, e’successo all’interno della casa del GF ma Sinceramente non so chi sia il padre.. Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, Anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo saro’una ce..sa come tante di voi”.

In tanti non hanno affatto gradito quanto scritto dall’ex volto del GF Vip, e sui social c’è chi le ha scritto: “Onestamente scherzare su ste cose lo trovo alquanto irrispettoso a meno che tu non abbia 6 anni e giochi a mamma e figlio. Ridicola!”, e ancora: “Giusto perché tu sei invece bellissima! Poi dici che le altre sono offensive con te! E come ti offendi quando lo dicono a te!”. Al momento Elenoire Ferruzzi non ha replicato alle polemiche e in tanti, sui social, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.