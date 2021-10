Elezioni comunali, numero record a Vasto: 502 candidati su 37.000 abitanti

Numero record di candidati nel comune di Vasto in provincia di Chieti. Sono ben 502 i candidati su un totale di 37.000 abitanti.

Tutto ormai è pronto in queste elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Sono ben 1157 i comuni che saranno interessati da questa tornata elettorale, la seconda da quando l’emergenza sanitaria ha preso il via. Sarà particolarmente atteso inoltre il rinnovo delle cariche per ben sei capoluoghi di regione.

Più nel dettaglio si tratta di Roma, Milano, Torino, Bologna, Trieste e Napoli, mentre il ballottaggio è programmato nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Tra questi comuni sarà interessato anche quello di Vasto in provincia di Chieti dove è stata registrata un’adesione di ben 502 candidati su un totale di oltre 37.000 abitanti. Una cifra questa record se si pensa che il rapporto di un candidato ogni 75 elettori.

Elezioni comunali Vasto, chi sono gli aspiranti sindaci

Difficilmente si è mai vista un’adesione così in un comune di piccole-medie dimensioni come quello di Vasto. Basti pensare su oltre 502 aspiranti sono oltre 25 i posti a disposizione se si tiene conto di quello destinato al sindaco.

Stando a quanto riporta la testata “Zonalocale”sono 6 i candidati a sindaco mentre sono 22 le liste di aspsiranti alle liste comunali.

Dina Nirvana Carinci (ChiAma Vasto),

Annarita Carugno (Ora rispetto per tutti gli animai), Guido Giangiacomo (centrodestra), Francesco Menna (centrosinistra),

Alessandra Notaro (La Buona Stagione),

Angela Pennetta (L’Arcobaleno).

Elezioni comunali Vasto, la nota dell’amministrazione locale

A dare un numero preciso puntuale su quanti saranno i cittadini coinvolti in queste amministrative del 2021, lo stesso comune di Vasto che attraverso un comunicato ha affermato: “Degli aventi diritto al voto 37mila 275 sono iscritti nelle liste ordinarie (18mila 126 maschi e 19mila 149 femmine), 407 gli elettori comunitari (145 maschi e 262 femmine) e 5 della provincia di Bolzano (3 maschi e 2 femmine), cittadini attualmente residenti a Bolzano che per quattro anni conservano il diritto di voto per le comunali di Vasto”.

Elezioni comunali Vasto, candidato M5S di Nardò (Lecce) è stato aggredito

Nel frattempo nella serata di venerdì 1 ottobre, un candidato al consiglio comunale di Nardò (Lecce) del Movimento Cinque Stelle sarebbe stato aggredito nel corso di un comizio riportando una frattura alla mano. Lo ha reso noto Cristian Casili, consigliere regionale grillino, presente insieme al candidato al comizio di Nardò.

Una vicenda che è stata fortemente condannata da diverse personalità politiche del Movimento 5 Stelle tra cui il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che su Facebook ha denunciato le ultime aggressioni perpetrate nei confronti di diversi candidati del partito: “Tre aggressioni a candidati ed esponenti M5s in pochi giorni. Tre episodi di violenza, in un clima insostenibile […] Davanti a certi fatti non possiamo restare in silenzio. Oltre alla massima solidarietà alle vittime di questi episodi, occorre una condanna ferma e senza esitazioni da parte di tutte le forze politiche”.