Elezioni politiche: Meloni a Rimini rilancia il presidenzialismo, Salvini pensa a Quota 41

La campagna elettorale in vista delle elezioni politiche entra nel vivo: Meloni e Salvini rilanciano i punti cardine del programma del centrodestra

La data chiave del 25 settembre si avvicina ormai sempre di più e la campagna elettorale per tutti i partiti italiani entra nel vivo. Due tra le figure più attive in questo periodo sono senz’altro Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che rilanciano sui punti fondamentali del programma del Centrodestra.

Elezioni 25 settembre, Meloni interviene a Rimini e dice ‘sì’ al presidenzialismo

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, durante l’ultimo meeting a Rimini, ha posto di nuovo l’attenzione sul tema del presidenzialismo, spiegando perché, in merito a questo argomento, non ha la stessa idea di Letta: “Non sono d’accordo sulle posizioni di Letta sul presidenzialismo, perché penso che bisogna rimettere al centro i cittadini.

A questo Paese serve un legame diretto tra governi e cittadini e serve stabilità, perché noi abbiamo un problema di credibilità proprio a causa dell’instabilità politica. Con le liste bloccate il parlamentare risponde al suo capo politico, con le preferenze risponde direttamente ai cittadini.”

Parola a Salvini: la forza del nucleare e di Quota 41

Matteo Salvini, invece, affronta la questione della dipendenza energetica, sottolineando quanto sarebbe importante dare seguito all’idea di sfruttare l’energia nucleare.

Il leader della Lega ha detto la sua anche sul reddito di cittadinanza, che per lui proprio “Non funziona“ e soprattutto sul cavallo di battaglia rappresentato da Quota 41: “Costerebbe un miliardo e 300 milioni di euro e nell’arco dei prossimi tre anni permetterebbe di andare in pensione a 800mila lavoratori.”