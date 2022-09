Elisa Isoardi in lutto, è morta l'adorata nonna Lucrezia: le foto e la dedica commuovono i fan.

Terribile lutto per Elisa Isoardi: la conduttrice ha perso l’adorata nonna Lucrezia. A rendere pubblica la triste notizia è stata lei stessa, con un commovente post pubblicato su Instagram.

Elisa Isoardi in lutto: morta la nonna

Elisa Isoardi sta vivendo un momento molto delicato.

L’adorata nonna Lucrezia, che lei chiamava affettuosamente Memè, è morta. La triste notizia è stata resa pubblica dalla stessa conduttrice che, via Instagram, ha condiviso l’ultimo pensiero per la familiare. Elisa ha postato due scatti che la ritraggono con la “nonnina“: uno immortala le loro mani intrecciate, mentre l’altro le vede qualche anno fa, abbracciate e sorridenti.

L’ultimo pensiero di Elisa Isoardi

La Isoardi si è limitata a scrivere:

“Ciao Memè, nonnina mia”.

Elisa non ha aggiunto altro. Molto probabilmente è provata dal lutto e non se l’è sentita di lasciarsi andare ad una lunga dedica. Le sue parole hanno comunque attirato l’attenzione di amici e fan. Da Alberto Matano ad Angela Melillo, passando per Rosanna Marziale, Valeria Graci e Luisanna Messeri: tutti si sono stretti attorno al dolore della Isoardi.

Il rapporto tra Elisa e la nonna

Qualche tempo fa, Elisa ha parlato del rapporto speciale che la legava a nonna Memè, confessando il suo rammarico più grande.

Ha dichiarato: