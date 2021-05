Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: cosa non torna nella loro lovestory

Secondo i fan di Elisabetta Gregoraci qualcosa non tornerebbe tra quanto dichiarato da Stefano Coletti.

Nelle ultime ore sui social hanno generato grande clamore alcuni post di Stefano Coletti, con cui il pilota ha praticamente svelato di stare insieme ad Elisabetta Gregoraci. Qualcosa nel messaggio di Coletti via social – secondo i fan – non tornebbe.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: cosa non torna

Quando Stefano Coletti si è deciso ad uscire allo scoperto svelando la sua liaison con Elisabetta Gregoraci (che per il momento sulla questione ha mantenuto il massimo riserbo) in tanti hanno ipotizzato che la liaison tra i due andasse avanti da tempo (ossia da ben prima che la showgirl entrasse nella casa del GF Vip, dove è nato un feeling speciale tra lei e Pierpaolo Pretelli). La voce secondo cui lei e il pilota avessero una liaison era infatti già emersa durante la partecipazione della Gregoraci al reality show quando lei aveva ricevuto il messaggio aereo “sei l’epicentro del mio terremoto”.

La frase in questione sarebbe riportata su un tatuaggio che avrebbe sul braccio lo stesso Coletti, e pertanto in molti tra i fan credono che la liaison tra i due andasse avanti già da prima che la showgirl entrasse nella casa più spiata d’Italia e iniziasse la sua liaison con Pretelli (senza di fatto mai concretizzare nulla insieme a lui). Quale sarà la verità in merito alla vicenda?

La versione di Coletti sulla liaison della Gregoraci

In tanti hanno criticato la showgirl affermando che fosse una bugiarda da quando Coletti ha postato i loro scatti insieme. L’ex moglie di Briatore per il momento ha preferito non prendere parola in merito alla vicenda, mentre Coletti ha dichiarato: “Tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi. Quindi non è una bugiarda come state insinuando”, ha dichiarato il pilota. Lui e la showgirl hanno davvero iniziato a frequentarsi da un paio di mesi? E chi sarà stato ad inviare l’aereo alla Gregoraci nella casa del GF Vip?

Il silenzio di Elisabetta Gregoraci

Nonostante sia molto attiva sui social Elisabetta Gregoraci non ha ancora preso parola in merito a quanto rivelato da Stefano Coletti, e in tanti tra i fan sperano di conoscere presto la verità della showgirl in merito alla vicenda.