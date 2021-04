Elisabetta Gregoraci festeggia Flavio Briatore: “Buon compleanno!”

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il compleanno del suo ex marito, Flavio Briatore, con una torta a 4 piani.

Il 12 aprile 2021 Flavio Briatore ha spento 71 candeline e a festeggiarlo ci ha pensato l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, con cui i rapporti procederebbero a gonfie vele.

Elisabetta Gregoraci festeggia Flavio Briatore

Dopo l’acceso botta e risposta avuto durante la permanenza di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, sembra che la showgirl e Flavio Briatore siano tornati ad avere un ottimo rapporto.

L’8 febbraio l’imprenditore aveva festeggiato il compleanno dell’ex moglie insieme a lei e al figlio Nathan a Roma, mentre questa volta – in occasione del 71esimo compleanno dell’imprenditore – la Gregoraci stessa ha postato una foto della torta di compleanno e ha fatto i suoi auguri all’ex marito.

La showgirl ha poi postato una foto dei “festeggiamenti” con tanto di torta a 4 piani e la foto di rito in compagnia dell’ex marito e del figlio, Nathan Falco, molto legato ad entrambi i genitori.

Lei e Briatore hanno ammesso di essersi lasciati pacificamente proprio per il bene del figlio, che ha continuato a frequentare assiduamente entrambi i genitori (che di fatto vivono a poche centinaia di metri l’uno dall’altra, a Monte Carlo). In tanti tra i fan sui social hanno ipotizzato per i due un ritorno di fiamma, ma Elisabetta Gregoraci ha sempre smentito la questione.