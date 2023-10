Elisabetta Gregoraci in lacrime per il figlio: "Mi sento fragile e spaesata"

Elisabetta Gregoraci in lacrime per il figlio: "Mi sento fragile e spaesata"

Elisabetta Gregoraci si è mostrata in lacrime via social e ha svelato che, a causarle ansia, sarebbe l’attuale situazione di suo figlio Nathan Falco che, come voluto dal padre Flavio Briatore, è stato iscritto ad un prestigioso istituto svizzero (la cui retta ammonterebbe a 100mila euro l’anno).

“Stasera va così, il trucco sciolto, la lacrimuccia che scende sul viso… quelle giornatine intense che poi la sera crolli. I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare, ma la vita è bella anche per questo. Ed è giusto che io mi faccia vedere anche così: non sono bella e felice, ma anche fragile e spaesata”, ha dichiarato la showgirl, che alcuni giorni fa aveva dichiarato a Verissimo: “Sicuramente è un’occasione di vita importante, io non l’ho avuta, ma dall’altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove”.

L’istituto a cui lei e Briatore hanno iscritto il figlio è Le Rosey, un prestigioso collegio bilingue (francese e inglese) composto da due enormi campus e la cui reception si trova in un castello medievale. Ad esso sarebbero stati iscritti anche alcuni principi e altri figli di personaggi famosi.