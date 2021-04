Elisabetta Gregoraci, svelata l’identità dell’ammiratore segreto: di chi si tratta

Secondo indiscrezioni l'ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci - che le avrebbe inviato 300 rose rosse - sarebbe un suo famoso ex fidanzato.

Elisabetta Gregoraci ha ricevuto 300 rose rosse da un ammiratore segreto e per la prima volta sono emersi dettagli sulla sua presunta identità.

Elisabetta Gregoraci: l’ammiratore segreto

Da mesi si intercorrono voci riguardanti un presunto ammiratore segreto di Elisabetta Gregoraci che già mentre lei era all’interno della casa del GF Vip le avrebbe inviato messaggi aerei e dediche romantiche.

Di recente la stessa showgirl ha mostrato ai fan di aver ricevuto 300 rose rosse, e nella didascalia al post aveva scritto: “Grazie, chiunque tu sia”. Secondo i rumor in circolazione l’ammiratore segreto della showgirl potrebbe essere il pilota Stefano Coletti, suo ex fidanzato. Tra i due ci sarà un riavvicinamento? Per il momento sulla questione tutto tace.

Una volta uscita dal GF Vip Elisabetta Gregoraci ha ripreso la sua vita di sempre, tra impegni di lavoro e il figlio Nathan Falco.

La showgirl si è mostrata spesso in compagnia dell’ex marito, Flavio Briatore, ma ha più volte smentito l’ipotesi di un loro presunto ritorno di fiamma. Presto uscirà allo scoperto con un nuovo fidanzato? Al GF Vip lei stessa aveva ammesso di avere difficoltà ad innamorarsi e per mesi si è vociferato un presunto contratto post-divorzio firmato insieme a Briatore.