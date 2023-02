Elodie, il nuovo album: "Pima non mi sentivo all'altezza, ora voglio prendermi tutto"

Elodie ha parlato per la prima volta del suo nuovo album, Ok.

Respira, che all’interno contiene un brano dedicato alla sua storia con Marracash e molto altro.

Elodie: il nuovo album

Elodie ha voluto parlare più approfonditamente di Ok. Respira, il suo nuovo album il cui titolo è una sorta di “mantra” che lei si è ripetuta in questi anni in cui la sua carriera ha senza dubbio subito un’impennata verso il successo.

“Anche se mi sono mossa in modo goffo, ho ascoltato lo stomaco.

Ho avuto paura di sparire. Quando ho capito che stavo percorrendo una strada chiusa: non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità. Per noi interpreti è sempre una gara, sempre un Sanremo. così sono cambiata ed è stata una svolta perché mi hanno notato di più. Ora voglio prendermi tutto. Oso, mi sento una gran figa, ma allo stesso tempo non me ne preoccupo. Non lascerò mai scappare le occasioni”, ha confessato la cantante che, all’interno dell’album, ha voluto anche parlare delle sue fragilità e della fine di una storia d’amore per lei molto importante, ossia quella con Marracash.

“E’ stata una relazione molto complessa, questo disco mi ha aiutato a metabolizzarla, capirla e darle il posto che merita”, ha confessato la cantante, che ha anche ammesso di aver capito alcune cose del suo carattere grazie al sostegno di un terapista.

“Sono una donna fragile ma allo stesso tempo fiera della mie fragilità. Mi piace raccontare le mie paure con onestà. Ecco, spero di non essere una come tante…”.