La terra trema ancora in Emilia Romagna. Nella notte tra ieri e oggi, una nuova scossa di terremoto ha colpito l’area tra i comuni di Modena e Reggio. La scossa è stata percepita dalla popolazione, ma fortunatamente non ha causato danni a persone o cose.

Terremoto tra Modena e Reggio Emilia: sisma di magnitudo 3.1 sulla scala Richter

Una scossa di magnitudo 3.1 sulla scala Richter ha colpito la zona tra Modena e Reggio Emilia nella notte tra il 7 e 8 agosto. I primi rilevamenti sono stati fatti dall’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), i cui esperti hanno segnalato che la scossa si sarebbe verificata alle ore 01:32 con epicentro a Piandelagotti, in provincia di Modena. Il sisma ha avuto ipocentro ad una profondità di circa 15.2 Km.

I terremoti in Emilia Romagna

Come sappiamo, purtroppo, l’Emilia Romagna è una zona sismica e capita molto spesso che scosse di questa entità possano colpire il terremoto. Nei tempi recenti, lo scorso 21 giugno, proprio tra Modena e Reggio, un sisma di magnitudo 3.2 aveva spaventato la popolazione. Anche in quel caso, però, non erano stati segnalati danni particolari sul territorio.