Enzo Paolo Turchi, chiusa la scuola di danza a Palermo: “Soldi persi!”

Il marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, ha svelato il motivo che li ha costretti a chiudere la loro scuola di danza a Palermo.

Enzo Paolo Turchi: l’accademia

L’emergenza Coronavirus ha danneggiato gravemente molti settori e anche Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno dovuto fare i conti con le difficoltà economiche causate dall’emergenza sanitaria.

“Vero che il Governo ha messo il credito d’imposta per cui il 60% lo paga lo Stato e il 40 l’affittuario, ma la società proprietaria delle mura non ha voluto e quindi, con dispiacere, ho chiuso una scuola che sfornava signori ballerini”, ha dichiarato il marito di Carmen Russo, che si è visto costretto a chiudere la sua accademia di danza in Sicilia dopo il primo lockdown in Italia.

Per Enzo Paolo Turchi e sua moglie purtroppo si è trattato di un momento particolarmente difficile visto che i due avevano già versato l’anticipo per il teatro dove avrebbe dovuto svolgersi il galà del loro spettacolo:

“Prima che venisse il Covid avevo già pagato l’anticipo per il teatro dove fare il galà, per i costumi. Tutti soldi perduti. La sartoria addirittura ha fallito e non ne so più niente. Se non avessi avuto dei soldi miei da parte, sarei andato a gambe all’aria.

Purtroppo noi dello spettacolo non abbiamo avuto nessun aiuto”, ha ammesso.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo: l’amore

Nonostante le difficoltà vissute a causa dell’emergenza Coronavirus, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo continuano ad essere affiatati ed uniti. I due hanno un’unica figlia, Maria, e Carmen Russo non manca di manifestare la sua nostalgia per lei ora che è una concorrente del Grande Fratello Vip. La bambina è nata con l’aiuto della fecondazione assistita, quando la Russo aveva 54 e il marito 64.

"Me la sono meritata. A volte se ho un minimo di stanchezza o di problemi io guardo lei e dico tu mi dai la forza di affrontare ogni cosa", ha dichiarato Carmen Russo.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi: il GF Vip

Enzo Paolo Turchi attende con trepidazione il ritorno a casa di Carmen Russo e sui social non ha mai smesso di manifestare alla sua dolce metà il suo sostegno ora che lei è una delle concorrenti del GF Vip.