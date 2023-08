Il primo weekend di agosto ha già una vittima. Un turista è precipitato durante una escursione in quota sui monti dell’Alto Adige. L’uomo sarebbe morto dopo aver perso l’equilibrio, precipitando dalla sommità di un dirupo.

Turista muore durante un’escursione alpina

Aveva 65 anni il turista straniero precipitato durante l’escursione in montagna, in provincia di Bolzano. L’uomo era con la famiglia sulle alture sopra la frazione di Corvara in Passiria, in Alto Adige. Stavano partecipando a un’escursione in quota in zona Forcella del Lago Nero, quando poco dopo le ore 10 del 5 agosto l’uomo è precipitato in un dirupo. Gli escursionisti procedevano sulla cresta di confine col Tirolo che raggiunge la vetta a 2.846 metri.

Hanno provato a salvarlo gli uomini dell’elisoccorso HELI – Flugrettung Südtirol, Pelikan 3, soccorso alpino della Guardia di Finanza, ma il turista è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso l’equilibrio.

La salma è custodita nella cappella mortuaria del Comune di Moso in Passiria. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire più dettagliatamente la dinamica dell’incidente.

Come fare escursioni in sicurezza

Le autorità ministeriali e le associazioni di trekking monitorano costantemente il territorio montuoso per garantire escursioni in sicurezza. Oltre alle app dedicate i volontari e alpinisti (come quelli del Cai) suggeriscono ai turisti di non avventurarsi su sentieri non battuti o non segnalati senza un accompagnamento e equipaggiamenti adeguati.