L'Eurogruppo ha trovato un accordo sulle misure da attuare per far fronte all'emergenza coronavirus: previsto il Mes ma serrata sugli Eurobond.

Nella serata del 9 aprile l’Eurogruppo è riuscito a trovare un accodo su come affrontare l’emergenza coronavirus sotto il profilo economico, approvando una bozza di compromesso in cui sarebbe confermata l’adozione del Mes senza condizonalità macro-economiche aggiuntive ma soprattutto verrebbe respinta la proposta degli Eurobond, che era stata caldeggiata dal presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte.

Tra le principali voci contrarie agli Eurobond c’era anche quella della Cancelliera tedesca Angela Merkel, che poche ore prima aveva dichiarato: “Voi sapete che io non credo che si dovrebbe avere una garanzia comune dei debiti e perciò respingiamo gli Eurobond”. “L’Eurogruppo ha trovato l’accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita.

L’Europa è solidarietà”. Ha dichiarato con un tweet il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. Sempre via Twitter, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha commentato: “Messi sul tavolo i bond europei, tolte dal tavolo le condizionalità del #Mes. Consegniamo al Consiglio europeo una proposta ambiziosa. Ci batteremo per realizzarla”.