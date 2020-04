Una donna di 107 anni ha sconfitto il coronavirus: dopo averlo contratto in una casa di riposo, Cornelia Ras è ufficialmente guarita.

Risiede in Olanda la donna più anziana ad essere guarita dal coronavirus: si chiama Cornelia Ras, ha 107 anni e in poco tempo ha definitivamente debellato l’infezione. A raccontare dove è avvenuto il contagio, le fasi della malattia e la guarigione è stata la nipote.

Coronavirus: guarita donna di 107 anni

La donna aveva contratto il virus il 17 marzo 2020, poco dopo aver compiuto gli anni. Durante una funzione religiosa 41 persone della casa di riposo presso cui alloggia sono state contagiate facendo nascere un focolaio all’interno della struttura. In questo contesto dunque si è anch’ella ammalata: dopo aver iniziato a presentare i sintomi tipici, i medici hanno diagnosticato la sua positività.

Come ha raccontato la nipote Maaike de Groot, lei ha mantenuto la calma dicendo che se se ne fosse andata sarebbe andato bene e allo stesso modo se fosse sopravvissuta.

La sua forza, che le ha permesso di vivere da sola nella sua fattoria fino all’età di 100 anni, di non prendere medicine, di camminare ancora bene e di inginocchiarsi ogni sera per pregare, le ha fatto configgere anche il virus. Una notizia che, come detto da Maaike, la sua famiglia non si aspettava ma che è ben felice di accogliere.





Il caso di Cornelia si va ad aggiungere agli altri due centenari guariti dal Covid-19 sempre in Olanda, uno di 101 e uno di 103 anni. Anche in Italia ci sono state persone di oltre 100 anni che hanno superato la malattia: si tratta di Italica «Lilla» Grondona (102 anni), Alberto Bellucci (101 anni) e Ada Zanusso (103 anni.