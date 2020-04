Il Kruger National Park, situato al confine con il Monambico è chiuso ai turisti come forma di contenimento dei contagi da Covid-19. Senza le auto dei safari che affollano questo immenso parco, gli animali si riprendono i propri spazi, non solo nei parchi, ma anche nelle città. Le foto dei leoni che riposano sulla strada del parco in Sudafrica mostrano quanto ingombrante possa essere l’uomo per la natura.

Le foto sono state scattate da un ranger del Kruger Nation Park e mostrano un gruppo di leoni, maschi e femmine, che riposano sull’asfalto, di solito invaso dalle macchine dei safari.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020