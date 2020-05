Nelle ultime 24 ore la Cina ha registrato un solo nuovo caso positivo di coronavirus e nessun decesso.

In Cina sono stati 82.875 i casi di coronavirus confermati, mentre i morti sono saliti a 4.63: nessun decesso nelle ultime 24 ore. Tuttavia, il Paese del Dragone ha registrato un solo nuovo caso di Covid-19 in 24 ore. La National Health Commission ha riferito che 43 persone sono state dimesse dagli ospedali venerdì 1 maggio dopo essere state dichiarate guarite. In questo modo il numero totale dei pazienti guariti sale a 77.685, mentre sono 557 le persone tuttora ricoverate nella Cina continentale.

Cina: un caso e nessun decesso

Nessun nuovo decesso e un solo nuovo caso di coronavirus in Cina nelle ultime 24 ore: si tratta del numero più basso da quando è scoppiata la pandemia nel Paese. Il contagio registrato sarebbe un cittadini proveniente dall’estero, mentre anche altri due casi sospetti non sarebbero interni.

A rendere noti i dati è stata la Commissiona sanitaria nazionale.

Nei giorni precedenti, invece, erano stati registrati dodici nuovi contagi, dei quali sei provenienti dall’estero e altri sei locali. La commissione ha anche riferito che non vi sono stati decessi in tutto il Paese, mentre il numero di casi attivi è sceso a 577 pazienti, 37 dei quali sarebbero gravi.





Le prime immagini di Wuhan dopo il termine del lockdown mostrano una città che ha voglia di rinascere ma al tempo stesso ha paura che possa verificarsi una seconda ondata pandemica.