Forte scossa di terremoto in Indonesia nella giornata di giovedì 4 giugno. Un sisma di magnitudo 6.5 è stato registrato dalla sala Ingv di Roma alle ore 10:50 italiane, ovvero le 8:49 locali. L’evento sismico è avvenuto precisamente ad Halmahera con coordinate geografiche (lat, lon) 2.93, 128.28 ad una profondità di 120 km.

Il terremoto in Indonesia di giovedì 4 giugno è stato avvertito a nord di Halmahera. Al momento, non si registrano notizie di danni a cose o persone ma solo tanta paura. Secondo la scala Richter, un evento sismico come quello avvenuto in Indonesia va classificato come terremoto forte.

Terremoto in Indonesia ad Halmahera

L’evento sismico, nello specifico, viene descritto come un terremoto che può avere: “Un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata”. Si tratta del secondo sisma che si registra in Indonesia nel giro di ventiquattro ore: nella giornata di mercoledì 3 giugno, infatti, un terremoto, ma di magnitudo 5.7, è stato segnalato nella zona di Sapeken.





Una scossa di magnitudo 5.7, si è verificata alle ore 17:54 italiane di mercoledì 3 giugno con epicentro nei pressi di Sapeken, Indonesia. La profondità stimata è stata di circa 639.59 Km.