Il comizio di Tulsa è stato il primo flop per Trump, e secondo il NY Times la causa sarebbe uno scherzo architettato sui social dagli adolescenti.

Secondo quanto riporta il NY Times, la causa del flop di pubblico di Trump al comizio di Tulsa sarebbe collegata all’iniziativa di alcuni adolescenti americani fan del K-Pop e molto attivi su Tik Tok di comprare i biglietti, per poi non presenziare all’evento.

Il BOK Center di Tulsa ospita 19mila persone, ma all’evento era presente meno della metà degli iscritti.

Comizio di Tulsa: adolescenti contro Trump

Il flop di pubblico ottenuto da Trump durante il suo primo comizio post-covid a Tulsa potrebbe avere come causa principale uno scherzo fatto da gruppi di adolescenti americani.

Per il NY Times, pare che migliaia di adolescenti e fan del K-Pop (musica sudamericana) abbiano comprato i biglietti del comizio, per poi annullare le prenotazioni a soli due giorni dall’evento.





Scherzo da Tik Tok

Tutto è iniziato l’11 giugno quando lo staff di Trump ha annunciato che si potevano acquistare i biglietti del BOK Center, che ospita 19mila persone, ingigantito dal Tycoon con la capienza di un milione di persone.

Sui social e più precisamente su Tik Tok, molti adolescenti hanno condiviso video in cui ci si organizzava per registrarsi all’evento, per poi annullare tutto a poche ore dal comizio.

“Il trend si è diffuso principalmente attraverso Alt TikTok – una stanza tranquilla dove le persone fanno scherzi e molto attivismo”, ha spiegato al New York Times Elijah Daniel, youtuber di 26 anni. K-pop Twitter e Alt TikTok hanno una buona alleanza in cui si diffondono rapidamente le informazioni tra loro.

Conoscono tutti gli algoritmi e come possono potenziare i video per arrivare dove vogliono”.