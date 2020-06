Nido di cigno distrutto a colpi di mattone nel Regno Unito. A seguito dell'atto vandalico, la femmina muore per il troppo stress causatole.

Lungo il canale di Manchester, a Kearsley (Regno Unito), alcuni vandali hanno distrutto un nido di cigno lanciandovi sopra dei mattoni. L’intento primario era in realtà quello di colpire e uccidere la coppia che lo custodiva, per distruggere poi anche le loro sei uova.

Di queste, 3 sono finite a pezzi e altre 2 sono sparite, forse a causa di qualche predatore che ha approfittato della situazione.





Nido di cigno distrutto, morta la femmina

Dopo pochi giorni dal terribile scempio, il maschio di cigno ha lasciato il nido rompendo il legame, per natura molto forte, con la sua compagna di vita a causa del forte stress.

La femmina, una volta rimasta sola, ha proseguito a covare l’unico uovo rimasto per alcuni giorni, finché non è poi stata ritrovata morta.

Gli ambientalisti che da tempo monitorano la coppia, ritengono che sia morta di crepacuore: “Probabilmente per aver perso le sue uova e per via del fedele compagno volato via”.

Indagini in corso, si cercano i vandali

La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) si sta occupando di indagare sulla vicenda e rintracciare i vandali, soprattutto perché cigni e nidi sono protetti dal Wildlife and Countryside Act del 1981.

“È uno sviluppo davvero triste ed è molto sconvolgente sapere della morte di questo povero cigno”, commenta un portavoce dell’RSPCA, “Preghiamo chiunque abbia qualche informazioni sull’accaduto di contattarci al più presto”.

Sembra che i responsabili siano un gruppo di ragazzini, ma ancora nessuno di questi è stato rintracciato dalle Autorità.