Brueckner, presunto assassino di Maddie, potrebbe tornare in libertà dal prossimo luglio.

Maddie McCann rischia di non avere giustizia perché il suo presunto assassino, Christian Brueckner, potrebbe tornare presto in libertà. Ad affermarlo è la Procura tedesca che, in un’intervista a un giornale locale, spiega come al di là degli indizi non vi siano prove concrete contro il presunto assassino della piccola McCann.

Maddie, Brueckner sarà libero?

“Bisogna essere realistici: potremmo non riuscire a trovare le prove per incriminare Christian Brueckner” è il pensiero diperché ci sono solo indizi.

A oggi, infatti, a carico di Christian Brueckner, 43 anni, ci sono moltissimi indizi, ma nessuna prova. E ciò potrebbe portare alla scarcerazione dalla prigione di Kiev dove si trova rinchiuso da ottobre 2018 per aver stuprato una turista tedesca. Le prove concrete della morte di Maddie, dunque, non troverebbero riscontro con la colpevolezza di Brueckner. Per questo motivo il procuratore titolare delle indagini spiega come: “Potremmo essere costretti a fermarci se non troveremo una prova concreta”.





La data segnata in rosso sul calendario è il 16 luglio. Perché per la legge tedesca, la sentenza per il reato di stupro, a carico di Brueckner, è stata emessa nel dicembre 2019 e lo ha condannato a sette anni di carcere, ma non è ancora definitiva.

Lo diverrà solo a partire dal 16 luglio almeno che non dovesse essere annullata dalla Corte di giustizia europea.