Nadub Gill risolve 196 operazioni matematiche in un minuto

Nadub Gill ha 10 anni e ha risolto 196 operazioni matematiche in un minuto.

Nadub Gill, bambino di 10 anni, è entrato nel Guinness dei primati per aver risolto 196 operazioni matematiche in un minuto. In Gran Bretagna questo ragazzino è riuscito a battere qualsiasi record. Nadub Gill è un bambino di origini pachistane e vive in Inghilterra e frequenta la scuola elementare.

Con le sue grandi capacità è riuscito a battere il record mondiale precedente, entrando nel Guinness dei Primati in matematica durante il lockdown. Un piccolo mago delle tabelline che è salito sul podio tramite Rockstar Times Tablet, un’app di apprendimento online, dove è riuscito a rispondere correttamente a 196 domande sulle operazioni.

Nadub Gill mago delle tabelline

Nadub Gill si è aggiudicato il titolo di più veloce al mondo nelle tabelline. Sono stati fatti settecento tentativi, con molti bambini che si sono allenati duramente con le tabelline durante il lockdown. Una competizione davvero molto agguerrita, con diversi punteggi eccellenti, ma Nadub Gill è riuscito a vincere contro tutti. “Sono molto elettrizzato ed entusiasta di aver raggiunto questo titolo. È come un sogno!” ha dichiarato il bambino al Nottingham Post. “Sono grato alla mia scuola e ai miei insegnanti, che mi hanno incoraggiato a provare a battere questo record” ha aggiunto il bambino.





La mamma di Nadub ha raccontato che da tre anni il ragazzino non fa altro che allenarsi nelle moltiplicazioni con questa app, perché ha una grande passione per la matematica. Sono i primi compiti che fa tutti i giorni per primi.

Il preside ha raccontato che prima del lockdown il bambino lo aveva stupito con le sue abilità durante le gare di matematica. Come consiglio a qualsiasi futuro mago della matematica ha risposto in modo molto umile: “Più ti alleni più migliori“.