Un edificio crollato a Miami ha causato un bilancio di almeno cinque operai feriti: tutti sono stati traspotat in ospedale.

Paura a Miami, precisamente nel quartiere Brickell, dove un edificio è parzialmente crollato facendo rimanere intrappolati almeno cinque operai. I soccorritori hanno trasportato questi ultimi in ospedale dove sono ricoverati in condizioni non note.

Edificio crollato a Miami: 5 feriti

L’episodio si è verificato intorno alle 11:30 ora locale mentre i lavoratori erano impegnati in un cantiere edile nei pressi di Brickell Plaza, tra l’ottava e la nona strada della città americana. Ancora è ignoto il motivo del crollo ma secondo le prime ricostruzioni di un portavoce delle autorità pare che gli operai stessero cercando di trasportare alcune lastre ad un piano più alto quando all’improvviso queste sono cadute ferendoli.

I funzionari delle forze dell’ordine hanno detto che molti sono rimasti intrappolati sotto le macerie, da cui i soccorritori stanno cercando di estrarli. Uno di essi è stato in grado di uscire da solo mentre per gli altri si è reso necessario l’intervento dei pompieri.

Cinque di loro sono stati trasportati al Jackson Memorial Hospital con ferite a testa, spalla, torace e gambe.

Non sono al momento note le loro condizioni. La polizia di Miami sta gestendo il traffico e ha chiuso alcune strade della zona nell’attesa che vengano estratte tutte le persone rimaste coinvolti e si proceda a mettere in sicurezza l’intera zona.