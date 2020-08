Secondo l'emittente Abc Robert Trump, fratello del presidente Usa, sarebbe ricoverato in gravi condizioni di salute in un ospedale di New York.

Secondo l’emittente Abc Robert Trump, fratello del presidente Usa, sarebbe ricoverato in gravi condizioni di salute in un ospedale di New York. L’addetto stampa della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha successivamente confermato l’indiscrezione aggiungendo che il presidente Donald Trump fornirà ulteriori dettagli nelle prossime ore.