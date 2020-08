“Ho fatto quella foto perché volevo che le persone vedessero la realtà”, ha detto alla CNN Jana Coombs parlando del figlio in lacrime.

È subito diventata virale la foto scattata dalla mamma ritrae il figlio in lacrime di frustrazione per la difficoltà di seguire le lezioni in modalità telematica. Alla CNN, la donna ha manifestato le difficoltà che i bimbi sono costretti ad affrontare a seguito delle norme per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Figlio piange per le lezioni online

Jana Coombs, una donna della contea di Coweta, in Georgia, negli Usa, ha scattato una foto a suo figlio mentre si apprestava a seguire le lezioni online. Il bimbo piangeva per le problematiche che sono create dalla didattica a distanza. “Ho fatto quella foto perché volevo che le persone vedessero la realtà“, ha riferito la mamma alla CNN. Lo scatto risale al primo giorno di lezione, le quali sono ricominciate in Georgia.

Attualmente, in Italia l'apertura degli istituti è ancora al centro del dibattito con governo e regioni senza accordo.





Jana Coombs, parlando con la CNN, ha constatato che suo figlio come altri bambini, stiano patendo duramente l’assenza delle lezioni a scuola.

“L’istruzione è essenziale per questi bambini. Attraverso la socializzazione e l’esperienza pratica i bambini delle elementari imparano meglio”. Inoltre la mamma di quattro figli ha parlato delle difficoltà di essere genitore in questi tempi. “Destreggiarsi tra le questioni di famiglia, avere un bambino in casa, ricevere 5.000 e-mail al giorno dagli insegnanti. Bisogna cercare di tenere il passo tra app, codici, piattaforme, collegamenti che non funzionano. Si corre da un laptop all’altro”, ha dichiarato.

Un ringraziamento finale però va agli insegnati che sono andati “oltre per rendere questa situazione la più indolore possibile”.