Charlotte è morta per un tumore all'intestino a soli 18 anni: ha lottato per quattro mesi prima che la malattia non le lasciasse scampo.

Tragedia in Regno Unito, dove una ragazza di 18 anni è morta per un tumore all’intestino: si tratta di una delle vittime più giovani colpite da questa malattia, che solitamente si manifesta intorno ai 50 anni, tanto che anche i medici stentavano a credere che potesse averla contratta.

Morta a 18 anni per tumore all’intestino

Charlotte Simpson ha lottato quattro mesi per sconfiggere il morbo che però non le ha lasciato scampo. Come ha raccontato la madre Sarah ai media britannici, ha scoperto di avere un cancro ad aprile 2020. Inizialmente la giovane aveva manifestato dei forti dolori allo stomaco, motivo per cui si era sottoposta ad alcune analisi.

Ma queste avevano evidenziato una leggera anemia, per cui i medici le avevano dato del ferro.

Nei mesi successivi aveva cominciato ad avvertire una forte spossatezza e a perdere notevolmente peso. A far scattare il campanello d’allarme è stata poi la vista di sangue nelle feci a seguito della quale si è sottoposta aduna colonscopia.

L’esame ha rivelato la diagnosi sotto gli occhi stupidi dei medici, che ritenevano improbabile il cancro all’intestino alla sua giovane età dato che quella malattia sopraggiunge intorno ai 50 anni.

I dottori l’avevano già messa di fronte al pericolo che il tumore potesse non lasciarle scampo, ma nonostante ciò Charlotte ha combattuto fino all’ultimo. Inizialmente si è sottoposta alla chemioterapia e all’immunoterapia, fino a quanto dopo un mese il cancro si era diffuso allo stomaco e ai linfonodi. A quattro mesi di distanza dalla diagnosi la 18enne è deceduta nella sua abitazione.