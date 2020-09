Morto nel sonno 27enne inglese, colpito da violenta crisi epilettica

Un giovane padre di 27 anni è morto a seguito di una crisi epilettica che lo ha colto mentre stava dormendo. L'uomo lascia la compagna e un figlio.

Tragedia a Cleethorpes, nel Regno Unito, dove un giovane padre di soli 27 anni è morto nel sonno colpito da una violenta crisi epilettica. Josh Willoughby, residente nella contea del Lincolnshire assieme alla compagna e a un figlio, è infatti deceduto a seguito della prolungata mancanza di ossigeno al cervello causata dall’attacco di epilessia, sintomo di una particolare malattia che aveva scoperto di avere attorno ai 13 anni di età.

Padre 27enne morto per crisi epilettica

Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, l’uomo è morto lo scorso 13 settembre lasciando sole la compagna Savannah Blaise Stevenson e il figlio Keziah Blue, che tra poco compirà due anni. È stata la stessa compagna ad aver allertato i soccorsi la mattina una volta accortasi che il 27enne non respirava più, ma nonostante l’intervento degli operatori sanitari il Josh Willoughby era ormai morto.

Nel commentare la scomparsa del partner, Savannah Stevenson ha dichiarato: “Non sembra nemmeno reale, è come se fossi bloccata in un incubo. Non ho parole per descrivere come mi sento, è solo straziante. […] Aveva solo 26 anni, aveva appena festeggiato il suo compleanno settimane prima”.

La donna racconta inoltre di come nonostante i medicinali i rari attacchi epilettici di cui l’uomo soffriva rimanevano comunque quasi impossibili da controllare: “La sua epilessia era grave ma era diventata meno frequente, solo due o tre volte all’anno.

Ha sempre sofferto di crisi epilettiche, che sono incredibilmente gravi dove tutto il tuo corpo trema e diventi incosciente. […] Non ci siamo accorto di nulla, era di notte e pensavamo fosse solo a letto addormentato. Era la prima crisi che ha avuto nel sonno“.