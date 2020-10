Oltre 1.000 contagi nell'Università di Newcastle: il nuovo focolaio di coronavirus che preoccupa il Regno Unito dove i casi continuano a salire.

I numeri del covid in Europa hanno subito una brusca impennata in tutti i maggiori paesi del continente. C’è paura in Francia, Spagna e Regno Unito principalmente, ma anche Belgio, Germania e Italia cominciano a destare grande preoccupazione. In Inghilterra colpisce poi la vastità di una focolaio di coronavirus divampato nell’Univeristà di Newcastle dove oltre mille studenti sono risultati positivi in meno di una settimana.

Il dato si va ad aggiungere a quello dei 770 contagi riscontranti nella vicina Northumbria University.

LEGGI ANCHE: Covid-19, dal Regno Unito: “È tre volte più letale dell’influenza”

Coronavirus, focolaio all’Università Newcastle

Un portavoce dell’Università di Newcastle ha riferito al Telegriaph che la maggiort parte dei casi provenga da contesti sociali e residenziali e che dunque non possa considerarsi inputabile al mancato rispetto delle norme nella struttura durante lezione ed esami.

Il dato però è che ben 1.003 studenti dei 28.000 iscritti è risultato positivo al tampone tra l’1 e il 7 ottobre, così come 12 dipendenti dell’Università. “Ci aspettavamo un aumento dei casi alla luce di quanto sta avvenendo sia a livello locale che nazionale – ha detto il portavoce aggiungendo poi – Siamo fiduciosi di disporre di misure adeguate per proteggerci tutti mentre siamo nel campus”.

Il bollettino nazionale inglese dell’8 ottobre intanto non mostra un’inversione di marcia nella crescita dei nuovi casi.

Sono stati 17.540 i positivi nelle ultime 24 ore, con 77 decessi. In totale, dall’inizio della pandemia, i casi accertati sono oltre 561mila.