A Lione in Francia è allerta terrorismo. Una donna con il Burqa ha minacciato di farsi esplodere alla stazione Part-Dieu.

In Francia è allerta terrorismo. A Lione alla stazione Part-Dieu, una donna vestita con il burqa con delle borse in mano ha minacciato di farsi esplodere gridando Allah Akbar. La vicenda avvenuta nel primo pomeriggio del 22 ottobre ha creato tra i presenti una vera e propria tensione.

In seguito all’allarme bomba lanciato dalla donna, è stata evacuata la stazione. Interrotto anche il traffico ferroviario. Sul luogo del fatto sono intervenuti verso le ore 15.00 l’unità degli artificieri e l’anticriminalità Raid.

La donna è stata successivamente fermata dai reparti anti-terrorismo. Sarebbero ancora in corso le verifiche da parte degli artificieri anche se fa sapere ANSA, la donna non avrebbe avuto con sé alcun esplosivo. Questa vicenda avvenuta a pochi giorni dall’insegnante decapitato, ha messo in luce la forte tensione che sta vivendo la Francia in questo periodo.

Fonti della sicurezza a Parigi hanno rivelato ad ANSA che in questi giorni nel Paese è massima allerta.

Current scene at Lyon Part-Dieu railway station as a woman carrying multiple bags shouting ‘Allahu akbar’ and threatening to blow them up. pic.twitter.com/AfgAGUN5yB — Christine Burgum (@ChristineBurgum) October 22, 2020

Donna con il burqa minaccia di farsi esplodere

Aveva con sé delle borse in mano e indossava un burqa, la donna che ha urlato di farsi saltare in aria gridando Allah Akbar in una stazione di Lione. Un allarme bomba dunque che ha portato le forze dell’ordine ad evacuare la stazione. Anche il traffico ferroviario è stato bloccato. La donna che sarebbe stata in prima istanza isolata su un binario, è stata successivamente fermata dalle unità antiterrorismo.

Nel frattempo in Francia è allerta massima dopo gli attimi di paura che si erano venuti a creare in seguito alla morte dell’insegnante, decapitato dopo aver mostrato in classe delle vignette su Maometto.

“Già da alcuni giorni in Francia c’è massima allerta per eventuali attentati”, hanno rivelato fonti della sicurezza a Parigi all’ANSA. Nel frattempo si teme in Francia un’escalation in seguito al pugno di ferro del Governo contro gli Islamisti. Moschee. associazioni islamiche ecc. sarebbero responsabili di favorire lo sviluppo di un fronte integralista islamico in Francia.