La storia di Ian Jones è incredibile: da quando si è trasferito in India ha contratto diverse gravi malattie.

Ian Jones è un combattente nato. L’uomo britannico, che da pochi mesi vive in India, ne ha già passate tante. Dall’inizio della sua permanenza nel villaggio dove opera come volontario, infatti, ha contratto la malaria, il dengue e adesso perfino il Covid-19, da cui è guarito.

Ma non è tutto. Mentre dormiva, infatti, è stato anche morso da un cobra reale. Una vera e propria sfida del destino.

La storia di Ian Jones

Sopravvivere al morso di un cobra reale, per Ian Jones, non è stato facile. L’uomo britannico, che dirige una Ong dedicata al sostegno di poveri e malati nella città di Jodhpur, nello Stato indiano del Rajastan, al momento del ricovero non riusciva più a muovere gli arti e aveva perso la vista.

I sintomi sono caratteristici del morso, che talvolta può portare anche alla morte.

Per fortuna sia la cecità sia la paralisi si sono rivelate transitorie. I miglioramenti sono già notevoli. Dopo avere trascorso i due giorni successivi al morso in terapia intensiva, adesso Ian Jones è stato dimesso. Proseguirà il periodo di convalescenza a casa. Prima di lasciare l’ospedale è stato anche sottoposto a test contro il Coronavirus, che è risultato nuovamente negativo.

“Papà rimane risoluto nella sua determinazione nel restare nel Paese e continuare il suo lavoro per soccorrere le persone che hanno bisogno del suo aiuto“, ha assicurato il figlio Seb.