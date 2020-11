Il monolite in metallo lucente, comparso nello Utah, sarebbe misteriosamente scomparso e al suo posto sarebbe apparsa una piramide in metallo

É scomparso il misterioso monolite, del quale vi avevamo parlato in questo articolo, apparso del deserto dello Utah, e segnalato da un pilota di elicottero durante un volo di ricognizione per conto della Division of Wildlife Resources, per monitorare le pecore bighorn nella zona.

Adesso al suo posto è apparso un cumulo di sassi sormontato da una piramide in metallo.

Scomparso il monolite dello Utah

La scomparsa sembrerebbe, in base alle prime testimonianze, opera di alcuni sconosciuti, che nella notte di venerdì 27 Novembre, si sono affrettati a rimuovere l’oggetto, forse per paura di essere perseguiti legalmente, visto che la zona è proprietà privata.

Intanto dall’Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah, fanno sapere che: –“Noi non abbiamo rimosso direttamente la struttura, che è considerata proprietà privata.

Ma in merito a tutta la vicenda, noi non indaghiamo su tali crimini, che sono gestiti dall’ufficio dello sceriffo locale”.

Al suo posto intanto, sarebbero apparsi alcuni sassi impilati, sormontati da una piramide di metallo lucido, come si può notare nel tweet sottostante:

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely ‘out of this world’…@KSL5TV #KSLTV #Utah Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

Forse risolto il mistero di chi l’ha creato

Nessuna provenienza aliena quindi, ma molti utenti hanno notato come l’oggetto somigli ad alcune opere di John McCracken, artista stantunitense deceduto nel 2011, che ha vissuto per un periodo nella zona del New Mexico.

L’indiscrezione sarebbe stata confermata dal gallerista di fama internazionale David Zwirner, che aveva lavorato con l’artista.