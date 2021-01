Covid, Germania: raggiunto l'accordo tra Stato e Laender per il prolungamento del lockdown fino al prossimo 14 febbraio.

In Germania, nel corso della recente riunione relativa alla pandemia da Covid-19, è stato raggiunto l’accordo tra Stato e Laender per il prolungamento del lockdown fino al 14 febbraio. Continua dunque la chiusura dei negozi al dettaglio considerati “non essenziali”.

A scriverlo l’agenzia Dpa. Gli spostamenti rimarranno limitati, così come saranno proibite le attività culturali e del tempo libero. Secondo i dati resi noti dal Robert Koch Institute, il Paese ha registrato 11.369 nuovi casi di contagio e 989 decessi.

Germania, accordo su prolungamento lockdown

Prolungato in Germania il lockdown fino al 14 febbraio prossimo. L’accordo è stato raggiunto nella recente riunione tra la cancelliera Angela Merkel e i governatori degli stati federati tedeschi.

Di conseguenza, in Germania proseguono regolarmente i limiti e le restrizioni previsti dal caso, vista anche la situazione critica pari a oltre due milioni di contagi e 46.000 vittime in totale. Si lavora attualmente per contrastare la diffusione delle varianti del coronavirus nel Paese, divenuto adesso più facilmente trasmissibile.

Le scuole potrebbero continuare a essere chiuse

Essendo stato formalizzato il prolungamento del lockdown è molto probabile che le scuole tedesche rimarranno chiuse.

Al momento si sta valutando anche la creazione di un gruppo di studio che possa risolvere l’attuale problematica del lockdown, tramite la proposizione di strategie che facciano uscire la Germania da tale status quo. L’estensione della chiusura totale è ad ogni modo una vittoria per Angela Merkel, che caldeggiava per una continuazione di tale misura . Ricordiamo come l’attuale lockdown stia proseguendo da prima di Natale.