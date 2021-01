Una donna è stata ripresa, in Spagna, mentre pulisce le persiane stando in bilico sul davanzale del settimo piano: il video della scena diventa virale.

Il singolare episodio è avvenuto in Spagna e ha portato alla diffusione in rete di un video che si è trasformato rapidamente in un fenomeno virale.

Video virale, donna in bilico sul davanzale

Una donna è stata ripresa mentre si trovava sul davanzale del settimo piano di un complesso residenziale, intenta a pulire le persiane di una finestra senza avvalersi di nessuno strumento di sicurezza.

La vicenda si è verificata nel quartiere di Arena di Gijòn, in Spagna, e ha destato particolare stupore e incredulità nel vicinato. Proprio un vicino, quindi, ha deciso di registrare la scena e di pubblicare il video ottenuto sul proprio account Twitter.

In poco tempo, il tweet corredato dalle insolite immagini ha registrato un numero particolarmente elevato di commenti, visualizzazioni e condivisioni. Gli utenti, inoltre, si sono dichiarati perlopiù sconvolti dalla sconsideratezza della donna, la cui identità appare attualmente sconosciuta. Non è chiaro, infatti, se si tratti di un’inquilina dell’edificio o se sia, piuttosto, una lavoratrice che si occupa di servizi di pulizia.