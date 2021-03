Australia, tartaruga albina avvistata sull'isola Lady Elliot, Queensland. Si tratta di un evento rarissimo, in natura ne nasce una su centomila così.

Australia, tartaruga albina ritrovata sull’isola Lady Elliot, nel Queensland. Si tratta di una grande rarità secondo Jessica Buckman, studiosa della Grande Barriera Corallina, in quanto solitamente ne nasce una su centomila con questa particolarissima caratteristica.

“Sono rimasta molto scioccata. È stato davvero speciale assistere a questa scena”, ha dichiarato Jessica Buckman al The Guardian. La ricercatrice ha visto la piccola tartaruga albina in difficoltà, quindi l’ha aiutata a scavare per uscire dalla sabbia e percorrere i 10-15 metri che la separavano dall’entrata in acqua.

Jim Buck, che monitora le tartarughe marine della Grande Barriera Corallina da oltre 30 anni, le possibilità di sopravvivenza di una tartaruga albina sono più basse rispetto alle altre.

Si tratta infatti di animali molto delicati, di cui solo un esemplare su mille riesce a raggiungere l’età adulta.

Un evento molto raro

“Credo che in passato ne siano state avvistate un paio qui a Lady Elliot, ma non è qualcosa che vediamo regolarmente”, ha spiegato il ricercatore.

Ciò che rende speciale questo cucciolo di tartaruga è, per l’appunto, l’albinismo, malattia ereditaria che si caratterizza per l’assenza totale o parziale di pigmentazione. La quantità di melanina, che determina il colore dell’animale, nel caso dell’albinismo è assente o molto bassa.

Gli animali che presentano questa speciale caratteristica hanno vista ridotta e maggiore difficoltà nel mimetizzarsi, proprio perché in natura potrebbero farlo grazie al colore tipico della tartaruga. L’ultimo avvistamento registrato di una tartaruga marina albina risale al 2016, sulla Sunshine Coast australiana.