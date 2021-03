Katherine Diaz, campionessa di surf, è morta a 22 anni dopo un allenamento a El Salvador. La giovane è stata colpita da un fulmine.

Una terribile tragedia ha colpito il mondo del surf. Katherine Diaz, una campionessa di soli 22 anni, ha perso la vita al termine di un allenamento. La giovane è stata colpita da un fulmine durante un temporale.

Katherine Diaz colpita da un fulmine

Katherine Diaz era una campionessa di surf e aveva solo 22 anni. Giovanissima e appassionata, prima della tragedia stava dedicando il suo tempo ad un allenamento. La tragedia è accaduta a El Salvador, sulla spiaggia di El Tunco, a La Libertad, nel sud-ovest del Paese. Katherine è stata colpita da un fulmine durante un temporale. Una tragedia che ha sconvolto completamente la comunità. La ragazza aveva iniziato la sua carriera quando era ancora bambina e aveva sempre seguito la sua grande passione per il mare e per il surf.

Era la sorella del presidente della Federazione salvadoregna di Surf, José Diaz.

Lo scorso novembre, Katherine aveva trionfato nel corso del National Surf Circuit ed era impegnata negli allenamenti per le prossime gare internazionali. “Siamo molto rattristati da questa tragedia” ha scritto su Twitter Yamil Bukele, il presidente del National Sports Institute di El Salvador. “Sarai per sempre presente nella storia del surf di El Salvador. Le tue onde di ricorderanno sempre in questo paradiso.

Riposa in pace Katherine Diaz” ha scritto Morena Valdez, ministra del Turismo. “Katherine incarnava la gioia e l’energia che rendono il surf così speciale per tutti noi, era ambasciatrice globale di questo sport” ha scritto su Twitter l’International Surfing Association.