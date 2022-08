Ethan dei Maneskin nudo in Giappone: la foto con la banana fa impazzire i fan e diventa virale.

I Maneskin hanno partecipato ad un tour in Giappone che resterà per sempre impresso nel loro cuore. La band ha condiviso su Instagram una serie di foto ricordo, ma quella che ha maggiormente entusiasmato i fan è una: Ethan completamente nudo mentre mangia una banana.

Ethan dei Maneskin nudo in Giappone: la foto

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan dei Maneskin hanno girato il Giappone in lungo e in largo, con un tour che rimarrà per sempre nei loro ricordi. La band romana ha entusiasmato il popolo del Sol Levante, che li ha riempiti di complimenti. “È TOKYO BABY! La nostra prima volta in Giappone come l’esperienza più affascinante di sempre + come puoi vedere ci stiamo divertendo moltissimo al karaoke (e anche sul palco, sì) Grazie alla folla più selvaggia di Toyosu PIT, ci vediamo al prossimo @summersonic_official“: così i Maneskin hanno salutato il Giappone.

Ai fan italiani, invece, la band ha riservato una serie di foto ricordo, tra le quali ne spicca una che ritrae Ethan completamente nudo mentre mangia una banana.

Ethan nudo mentre mangia una banana

“We’re gonna keep Japan with us for the rest of our lives“, ovvero “Terremo il Giappone con noi per il resto delle nostre vite”: questa la didascalia che i Maneskin hanno scritto su Instagram per convidere le foto del tour.

Ad aver maggiormente entusiasmato i fan è stato lo scatto che ritrae Ethan completamente nudo. L’artista è in camerino, molto probabilmente prima o dopo un’esibizione, e si concede una banana per recuperare le energie. Neanche a dirlo, Ethan ammicca in direzione della fotocamera, lasciandosi sfuggire un occhiolino piuttosto malizioso.

Fan in estasi per Ethan nudo

Nudo, come mamma l’ha fatto. Ovviamente, non si vede nulla di osceno, ma la foto lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Ethan dei Maneskin sembra una scultura e il suo sguardo birichino è bastato ai seguaci più accaniti per lasciarsi andare a qualche sogno bollente. Tra i commenti, non a caso, si legge: “Ethan is the best” oppure “Ethan, create an OnlyFans. Please” o ancora “Ma la bonaggine di Ethan?“.