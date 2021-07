Euro 2020, qual è il significato del motto inglese: “It’s coming home”

Il motto inglese "it's coming home" è diventata un vero e proprio tormentone, eppure nasconde dei significati dei quali non ci si aspetta.

“It’s coming home, it’s coming home…“, queste le parole che ciascuno di noi ha sentito almeno una volta nelle ultime settimane. Il significato di questo detto nasconde diverse interpretazioni molte delle quali non ci si aspetta. Non tutti sanno ad esempio che questa frase è stata estrapolata dalla nota canzone “Three Lions (Football’s coming home)” composta ben 25 anni fa ovvero in occasione di euro 1996.

Il brano è tornato nuovamente attuale 22 anni dopo ovvero nel 2018 quando gli inglesi hanno sognato anche solo per un breve momento di tornare nelle vette più alte ai mondiali di calcio. Le tre croci verranno tuttavia superati dal Belgio che si qualificò terzo.

It’s coming home significato, l’interpretazione che non ci si aspetta

Spesso questa frase è stata associata (forse per sbaglio) ad una eccessiva vanteria dell’Inghilterra legata ad una loro certezza di portare a casa il trofeo.

In realtà se si analizza con attenzione il testo del brano, ci si accorge immediatamente come il tema della vittoria venga visto come qualcosa di “sfuggente” che manca dall’Inghilterra da troppo tempo. Le tre croci hanno infatti vinto una sola volta ovvero nel mondiale del 1966, il cui trofeo venne conquistato nemmeno a dirlo proprio in casa.

L’ironia è lnoltre legata al fatto che proprio l’inghilterra ha dato i natali al calcio.

Non è quindi in questo senso la coppa che torna a casa, ma il calcio nato in terra d’albione e nella quale gli inglesi vorrebbero che ritornasse.

It’s coming home significato, “Tutti sembrano conoscere il punteggio”

A rafforzare ancora di più questa ricerca del trofeo mai più ritornato a casa, un serie di versi nei quali viene riletta con chiave ironica il tema della sconfitta ormai una costante delle ultime cinque decadi:

“Il calcio sta tornando a casa

Tutti sembrano conoscere il punteggio

Hanno visto tutto prima

Loro lo sanno

Sono così sicuri

Che l’Inghilterra lo butterà via

Lo spazzerà via

Ma so che possono giocare”

Infatti proprio la frase “Che l’Inghilterra lo butterà via assume una connotazione particolarmente forte e mette in evidenza come la ricerca della coppa a lungo mancata diventi una sorta di invocazione.

Il lamento del tifoso che vuole tornare a sognare.

It’s coming home significato, Schmeichel: “Quando mai avete vinto la coppa?”

Nei giorni scorsi il portiere danese Kasper Schmeichel in risposta agli inglesi sul loro, ha smontato ogni entusiasmo puntualizzando tra le altre cose come gli europei gli inglesi non lo abbiano mai vinto: “Impedire che la Coppa torni a casa? Quando mai l’avete vinta? Nel ’66 era il Mondiale, non l’Europeo!”.