È pareggio che non basta alla Roma. La squadra capitolina è stata fermata dal Betis. Il discorso qualificazione è ancora aperto.

Pareggio ottenuto dopo una partita molto equilibrato quello tra Betis Siviglia e Roma. La squadra guidata da José Mourinho con 4 punti nel girone C non è ancora al sicuro. Il risultato del match valido per i gironi di Europa League è di 1-1.

Hanno segnato Canales (34′) per il Siviglia e Belotti (57′) per la Roma.