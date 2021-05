Eurovision 2021, vittoria dei Maneskin: le reazioni dei politici

Il trionfo dei Maneskin all'Eurovision 2021 ha colpito tutti. Sono arrivate sui social network anche le reazioni dei politici.

Il trionfo dei Maneskin all’Eurovision 2021 ha colpito tutti. Sono arrivate sui social network anche le reazioni dei politici. Sono tanti i messaggi arrivati anche dal mondo della politica, per festeggiare questa straordinaria vittoria.

Eurovision 2021, la vittoria dei Maneskin

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 ha coinvolto tutti gli italiani. Un momento di grande emozione, soprattutto perché l’Italia non vinceva da ben 31 anni. A vincere prima dei Maneskin sono stati Gigliola Cinguetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. Da allora l’Italia non è più riuscita a raggiungere il gradino più alto del podio. Fino a quest’anno, mentre il mondo della musica e dello spettacolo è così provato dalla pandemia.

I Maneskin, con 594 voti, hanno portato a casa la vittoria e il prossimo anno la kermess canora si terrà proprio nel nostro Paese.

Eurovision 2021, vincono i Maneskin: le reazioni dei politici

I complimenti ai Maneskin per la loro vittoria all’Eurovision Song Contest sono arrivati anche dai politici. Dall’account Twitter ufficiale della presidenza del consiglio, per esempio. Festeggiamenti anche da parte dell’ex premier Giuseppe Conte e da molti altri.

Direttamente dal profilo di Palazzo Chigi sono arrivati i complimenti ai Maneskin per questo trionfo davvero incredibile. Anche Giuseppe Conte ha voluto esprimere la sua felicità per questa vittoria, con un messaggio su Twitter in cui si è complimentato con il gruppo per la vittoria ottenuta all’Eurovision 2021.

Eurovision 2021, trionfo dei Maneskin: i complimenti e il paragone con i Mondiali

L’orgoglio italiano nei confronti dei Maneskin e della loro vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 si è espresso sui social network in maniera forte e chiara. Sicuramente i complimenti arrivati direttamente da Palazzo Chigi, con l’account ufficiale della presidenza del consiglio, e da parte di Giuseppe Conte sono stati quelli più inaspettati e anche più apprezzati. Un orgoglio italiano non poteva che essere celebrato anche dalla politica, soprattutto in un momento così delicato. I complimenti da parte dei politici non sono mancati e sono tutti molto meritati. Sui social network la vittoria dei Maneskin viene paragonata alla vittoria dei Mondiali, con immagini del gruppo mentre bacia la coppa associata alla foto simbolo di Fabio Cannavaro mentre baciava la coppa in uno dei momenti più emozionanti per il mondo del calcio.