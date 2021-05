La vittoria dei Maneskin all'Eurovision 2021 ha scatenato una reazione davvero unica da parte di Amadeus, conduttore di Sanremo.

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021 ha scatenato la reazione di Amadeus, che è scoppiato di felicità e di soddisfazione. Tutti hanno voluto festeggiare questa vittoria tanto sperata e un video molto emozionante mostra la reazione del conduttore.

Eurovision 2021, vincono i Maneskin: festeggiamenti

I Maneskin hanno letteralmente infuocato il palco di Rotterdam con il brano “Zitti e buoni”, conquistando la loro meritatissima vittoria. Un successo davvero incredibile, quello dei Maneskin, che si aggiudicano il ruolo di terzi artisti italiani a vincere la competizione europea in assoluto. Prima di loro hanno vinto Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990. L’Eurovision torna in Italia dopo ben 31 anni. L’edizione 2022 sarà organizzata nel nostro Paese e sarà un evento davvero incredibile.

Questa notte tutti si sono scatenati nei festeggiamenti. Tantissime persone hanno festeggiato la vittoria dei Maneskin all’Eurovision, che rappresenta anche una sorta di rivincita dopo la pandemia.

Eurovision 2021, vincono i Maneskin: la reazione di Amadeus

Tra le tante persone che hanno festeggiato per i Maneskin c’è anche Amadeus, che li ha annunciato come vincitori di Sanremo sul palco dell’Ariston. Nella sua pagina Instagram ha mostrato la sua incontenibile gioia per questa vittoria.

Tutto il Paese si è letteralmente scatenato, mostrando tutto l’orgoglio nei confronti dell’Italia e dei Maneskin. Un evento che sicuramente sarà ricordato negli anni a venire, come grande orgoglio nel mondo della musica. I Maneskin hanno ottenuto 524 voti totali, tra televoto e giuria, che hanno fatto la differenza e li hanno portati al gradino più alto del podio. Hanno letteralmente conquistato tutti.

Eurovision 2021, la gioia incontenibile di Amadeus

Amadeus li ha premiati pochi mesi fa sul palco dell’Ariston, come vincitori del Festival di Sanremo. Ora che hanno ottenuto anche questa grande vittoria, non ha potuto fare altro che sentirsi felice e commuoversi. In un video, postato dalla moglie Giovanna, si vede il conduttore davanti alla tv del soggiorno mentre si commuove e festeggia con grande entusiasmo. “Hanno vinto i Maneskin” ha continuato ad urlare, quasi senza voce, completamente preso da quello che è accaduto. In poche ore il video ha ottenuto 100mila visualizzazioni e tantissimi commenti. Gli utenti hanno fatto i complimenti ad Amadeus che li ha scelti e ha scelto il loro brano a Sanremo.