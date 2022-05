Eurovision, critiche ai look di Laura Pausini: caos a UnoMattina in Famiglia

Eurovision, critiche ai look di Laura Pausini: a UnoMattina in Famiglia scoppia la lite tra Monica Setta e Tiberio Timperi.

Nell’ultima puntata di UnoMattina in Famiglia c’è stato un momento di caos a causa delle critiche ai look di Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022. Ad alimentare il dibattito anche il rapporto sempre più teso tra i conduttori Monica Setta e Tiberio Timperi.

I look che Laura Pausini ha sfoggiato all’Eurovision Song Contest 2022 hanno fatto parecchio discutere. Se n’è parlato anche ad UnoMattina in Famiglia, dove è nato un dibattito piuttosto acceso. Il tutto è nato quando Stefano Dominella, esperto di moda e design, ha tuonato:

“La Signora Pausini, grande cantante, grande showgirl, multilingue, era vestita non tenendo conto della bilancia , quindi i suoi look erano esagerati rispetto alla sua fisicità”.

Le parole di Dominella non sono affatto piaciute alla conduttrice Monica Setta, che l’ha subito bloccato.

La Setta, visibilmente infastidita, è intervenuta:

“No, no, non sono d’accordo. Non solo perché stai dicendo una cosa di una donna e non si parla del peso delle donne, assolutamente”.