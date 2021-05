Eurovision, Damiano dei Maneskin accusati di aver assunto droga in diretta: la replica

Il cantante dei Maneskin Damiano David è stato accusato di aver assunto droghe in diretta, ma lui replica: "Ero chinato a raccogliere un bicchiere rotto".

A margine della vittoria dei Maneskin alla 65esima edizione dell’Eurovision non poteva certo mancare una polemica social ad hoc. A farne le spese è proprio il cantante del gruppo romano Damiano David, che secondo alcuni commentatori del web sarebbe stato immortalato durante la diretta mentre assumeva droghe sulla postazione riservata ai Maneskin.

Dalle immagini trasmesse dalla Rai si nota infatti il ragazzo chinato sul tavolo per qualche secondo, prima che il batterista Ethan Torchio gli faccia segno di rialzarsi.

Eurovision, Damiano dei Maneskin accusato di assumere droga in diretta

Secondo gli accusatori del cantante la posizione assunta da Damiano sarebbe inequivocabilmente quella di una persona che sta assumendo droghe, ipotesi che sarebbe avvalorata proprio dal cenno fattogli dal batterista come a ricordargli di essere davanti alle telecamere.

Per molti altri invece il cantante starebbe semplicemente esultando, considerata anche la posizione delle mani chiuse a pugno.

Tra i numerosi messaggio apparsi in queste ultime ore su Twitter, ve ne sono molti da pate francese che chiedono l’immediata revoca della vittoria all’Italia per questo gesto. I Maneskin hanno vinto l’Eurovision proprio piazzandosi al primo posto sopra la cantautrice francese Barbara Pravi.

Eurovision, Damiano assumeva droga in diretta? La risposta della band

A seguito del polverone alzatosi non è tardata ad arrivare la risposta della band, che nelle proprie storie Instagram ha dichiarato: “Siamo scioccati da ciò che alcune persone stanno dichiarando in merito a presunto uso di droghe da parte di Damiano. Noi siamo ovviamente contro le droghe e non abbiamo mai usato cocaina. Siamo pronti ad essere testati in tal senso, perché non abbiamo nulla da nascondere. Noi siamo qui per suonare la nostra musica e siamo così felici di aver vinto l’Eurovision. Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno sostenuto. Il rock non morirà mai, vi vogliamo bene”.

Eurovision, Damiano assumeva droga in diretta? La replica del cantante

A questo si aggiungono le dichiarazioni dello stesso Damiano, che ha affermato: “No cocaine, guys, please. I don’t do drugs”. Durante la conferenza stampa con i giornalisti poi, il cantante ha spiegato che stava semplicemente chinandosi a raccogliere i cocci di un bicchiere che era stato rotto poco prima dal batterista Ethan Torchio, lo stesso che quelche secondo dopo fa cenno a Damiano di rialzarsi.