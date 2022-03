La prima gara della nuova stagione di Formula 1 si è conclusa con il trionfo della Ferrari: il GP del Bahrain, infatti, è stato vinto da Charles Leclerc.

La prima gara della nuova stagione di Formula 1 si è conclusa con il trionfo della Ferrari: il GP del Bahrain, infatti, è stato vinto dal pilota Charles Leclerc.

F1, GP del Bahrain: prima vittoria della Ferrari con Leclerc e coppietta con Sainz

Nel pomeriggio di domenica 20 marzo, il pilota Charles Leclerc ha vito il GP del Bahrain, interrompendo in questo modo le sconfitte collezionate dalla Ferrari da oltre due anni. L’ultima vittoria della Ferrari, infatti, risaliva al GP di Singapore e venne realizzata da Sebastian Vettel nel 2019.

Al GP del Bahrein, tuttavia, la Ferrari non si è limitata a vincere il primo posto del primo appuntamento della nuova stagione di Formula 1.

Carlos Sainz, altro pilota della casa del Cavallino, si è classificato in seconda posizione, realizzando una fantastica doppietta.

Prima della gara, in merito ai due anni bui e costellati di sconfitte della Ferrari, Leclerc aveva dichiarato: “Sono stati due anni in cui abbiamo lavorato come dei matti”.

Podio: terzo posto per Hamilton, fuori Red Bull

Per quanto riguarda il GP del Bahrein, al terzo posto si è classificato Lewis Hamilton con Mercedes.

Red Bull, invece, ha visto Max Vestappen contendersi la vittoria con Leclerc fino alla fine quanto poi il pilota è stato costretto a ritirarsi per un problema tecnico in concomitanza con gli ultimi giri della gara. All’ultimo giro, poi, Red Bull ha perso anche Sergio Perez a causa di un testacoda: il pilota era terzo. Il suo abbandono della gara ha permesso, quindi, ad Hamilton di aggiudicarsi il terzo gradino del podio.