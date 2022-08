Fabio Testi, la vita intima a 81 anni: “Meglio di quando avevo 40 anni”

Fabio Testi parla della vita intima a 81 anni: la sua fidanzata ha solo 39 anni, ma la passione è alle stelle.

Fabio Testi ha dimostrato ancora una volta che l’amore non ha età. Fidanzato da qualche tempo con una donna di 39 anni, ha parlato della sua vita intima, rivelando che il sesso è più bello adesso che ha 81 anni che quando ne aveva solo 40.

Fabio Testi: la vita intima a 81 anni

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Fabio Testi ha parlato di tante cose, compresa la vita intima. Attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, lo scorso 2 agosto ha compiuto 81 anni. Nonostante l’età, il sesso va ancora alla grande. Da circa due anni è fidanzato con una donna di 39 anni, che vede solo durante i fine settimana. E’ in questi due giorni, che i piccioncini si dedicano di buona lena alla ‘vita sotto le lenzuola’.

Fabio Testi e la fidanzata di 39 anni

Testi ha raccontato:

“Com’è fare l’amore a 81 anni? Forse è meglio di quando ne avevo 40, perché si affinano i sensi“.

Della sua fidanzata, di professione agente immobiliare, Fabio preferisce non rivelare l’identità. La 39enne è entrata nella sua vita dopo diverse donne bellissime, come: Ursula Andress, Charlotte Rampling, Edwige Fenech e Brooke Shields.

I progetti di Fabio Testi

Nonostante le 81 candeline, quindi, la vita intima di Testi procede a gonfie vele. Nel corso di un’intervista al Corriere del Veneto, Fabio ha addirittura confessato che riceve ancora “l’applauso“. Ha ammesso:

“A questa età cerco di vivere al meglio, senza deludere nessuno. Il segreto? Fare quello che ti piace come sto facendo ora in mezzo alla torba in campagna. (…) Avere una morosa, fare l’amore e non pensare all’età. (…) La compagnia femminile mi piace e la cerco, e devo dire che ricevo ancora l’applauso“.

Vita intima a parte, Fabio è lontano da qualche tempo dal mondo dello spettacolo, ma sta portando avanti un tour teatrale. In ballo ci dovrebbe essere anche un film con un regista belga.