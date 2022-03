Fabrizio Corona contro Sophie e Basciano: “Dureranno tre mesi”

Fabrizio Corona si è scagliato di nuovo contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Fabrizio Corona contro Sophie e Basciano

Fabrizio Corona continua a provocare Sophie Codegoni e Alessandro Basciano nonostante in una delle sue ultime interviste tv la stessa influencer abbia detto: “Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole”.

Nelle ultime ore Corona ha commentato proprio le parole spese da Sophie Codegoni nei suoi confronti e ha tuonato via social:

“Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini… I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi”. La madre di Sophie Codegoni replicherà alle parole dell’ex Re dei paparazzi? O magari lo farà la stessa Sophie?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: la convivenza

Dopo la fine del GF Vip 6 Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno annunciato di essere pronti ad andare a convivere. Nonostante questo Fabrizio Corona ha continuato a dirne di tutti i colori nei confronti della giovane coppia, sostenendo che la loro unione fosse destinata a naufragare.

Il mio desiderio più grande è diventare mamma, e sogno Ale come papà dei miei figli. Non adesso ovviamente, in futuro”, ha dichiarato Sophie, e ancora: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ci ha messo pure Io spazzolino per Alessandro.

È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale, che si dividerà fra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò”.