Federica Panicucci, confermato il rinnovo con Mediaset. Ma Mattino 5?

La conduttrice ha rivelato di aver firmato il rinnovo del contratto con Mediaset. Tuttavia, il futuro di Mattino 5 sembra essere in bilico.

Sorride, raggiante più che mai, Federica Panicucci, che in un’intervista a Chi ha annunciato il rinnovo del suo contratto con Mediaset, dichiarandosi “felice di rimanere in quella che è la mia famiglia da 35 anni”.

La conferma, non a caso c’è da dire, è venuta a galla proprio nei giorni nei quali non si parlava suo altro che del possibile allontamento da Mattino Cinque.

Certamente, per tutti i fan è bene sottolineare che il programma proseguirà nel periodo natalizio con la sola conduzione di Federico Vecchi, mentre la Panicucci sarà impegnata a condurre sia il Concerto di Natale che il Capodanno in Musica di Canale 5. Al suo fianco ci sarà Al Bano.

“Vivo come un privilegio il potere entrare nelle case degli italiani la sera della Vigilia e, in replica, il pomeriggio del 25. […] E poi mi permette di incontrare il Santo Padre in udienza privata per la terza volta e ognuna di queste occasioni è per me una tempesta emotiva. […]. Un altro appuntamento a cui tengo molto. Al Bano è un grande compagno di viaggio”.