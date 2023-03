Federico Fashion Style, l'incredibile dimagrimento: le reazioni via social

In tanti tra i fan dei social hanno notato l’incredibile dimagrimento di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. L’hair stylist avrebbe perso peso dopo la dolorosa separazione da sua moglie, Letizia Porcu.

Federico Fashion Style dimagrito: i commenti

Federico Fashion Style è stato bersagliato dalle critiche per il suo fisico incredibilmente dimagrito e che ha messo in mostra durante la sua ultima vacanza a Sharm El Sheyk, dove si è mostrato nelle sue stories senza t-shirt. In tanti sui social hanno fatto notare all’hair stylist la sua perdita di peso e c’è chi ha provato a dispensargli consigli e suggerimenti. Federico Fashion Style, che non ha fatto segreto di aver perso peso anche a causa della sua recente separazione dalla madre di sua figlia, ha replicato: “Incredibile la cattiveria della gente sotto questi commenti” e ancora “Ma perché commentate il corpo di una persona? Potete fare dei danni e non è per nulla costruttivo perché dietro ciò c’è una storia che ognuno di noi si porta”.

Dopo l’addio a Letizia Porcu l’hair stylist ha fatto coming out in diretta tv e, secondo indiscrezioni, avrebbe un nuovo compagno. Sulla questione lui continua a mantenere il massimo riserbo e i fan sono curiosi di saperne di più.