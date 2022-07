Federico Rossi, come sta dopo l’incidente: “Il dolore mi accompagnerà”

Federico Rossi ha avuto un terribile incidente e ha svelato ai fan quali sarebbero le sue condizioni.

Federico Rossi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo l’incidente da lui avuto in wakeboard nei giorni scorsi.

Federico Rossi: l’incidente

Federico Rossi ha scritto alcune stories sui social per aggiornare i fan sulle sue condizioni dopo il terribile incidente da lui avuto mentre stava praticando wakeboard (una specie di sci d’acqua).

Il cantante ha riportato diverse fratture ed è stato portato d’urgenza in ospedale.

“Sto bene ora, non mi lamento. Il dolore mi accompagnerà per svariato tempo, lo so, però dal terrore che ho preso all’impatto contro il pilastro mi aspettavo molto di peggio”, ha affermato il cantante, e ancora: “Sì, perché dovete sapere che nel video, non si vede il pilastro di legno e ferro contro cui sbatto. Non ho sbattuto sulla rampa, anche perché in quel caso mi sarei fatto male alle gambe e basta.

Quando è successo mi sono detto: Qui mi sono spappolato!”.

I video dell’incidente avevano fatto rapidamente il giro dei social e in tanti si erano preoccupati per le sue condizioni di salute dopo aver visto le immagini del suo schianto in acqua. Federico Rossi aveva subito tranquillizzato la sua platea social spiegando che, nonostante le fratture riportate, gli sarebbe potuta andare molto peggio.